Sono andate in archivio le Qualifiche Moto3 del Gran Premio del Qatar 2020. Tanta attesa di vedere chi sarebbe stato il primo poleman di questa nuova stagione.

Il miglior tempo è stato realizzato da Tatsu Suzuki in 2’04″815 in sella alla Honda della SIC58 Squadra Corse. Il pilota giapponese non ha potuto fare l’ultimo tentativo per un problemino alla moto che ha ritardato il suo ritorno in pista per l’ultimo time-attack. Tuttavia, il giro precedente è bastato per assicurargli la pole position.

Nel finale della Q2 Raul Fernandez si è preso la seconda posizione chiudendo a soli 8 millesimi da Suzuki. In prima fila con loro ci sarà anche Albert Arenas. In seconda troviamo Darryn Binder, Ai Ogura e Jaume Masia.

In terza c’è il primo degli italiani, cioè Andrea Migno. Al suo fianco scatteranno Denin Oncu e John McPhee. Tony Arbolino ha concluso con il decimo crono. Solo sedicesimo Celestino Vietti, mentre Romano Fenati partirà diciottesimo. Aprirà la settima fila Dennis Foggia, che non è riuscito ad accedere alla Q2 e partirà diciannovesimo.

Moto3, Qualifiche GP Qatar: tempi ufficiali e classifica finale a Losail.