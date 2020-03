Dopo quelle Moto3, sono terminate anche le Qualifiche Moto2 del Gran Premio del Qatar 2020. A conquistare la pole position a Losail è stato Joe Roberts, l’americano che aveva già stupito nel corso delle prove libere.

Per lui 1’58″136, lo stesso tempo al millesimo fatto anche da Luca Marini dello Sky Racing Team VR46. Il poleman non è il fratello di Valentino Rossi perché in questi casi si tiene conto del secondo miglior crono e ha avuto la meglio Roberts. Bravissimi tutti e due, che partiranno davanti a tutti con Enea Bastianini (+0″107).

Seconda fila con Jorge Navarro, Bob Bendsneyder e Remy Gardner. È Marco Bezzecchi ad aprire la terza fila, completata da Jorge Martin e Lorenzo Baldassarri. Undicesima posizione per Fabio Di Giannantonio, quindicesimo Nicolò Bulega. Bisogna scendere fino al ventunesimo posto per trovare la MV Agusta di Stefano Manzi, mentre Lorenzo Dalla Porta è ventisettesimo davanti a Simone Corsi.

Moto2, Qualifiche GP Qatar: tempi ufficiali e classifica finale a Losail.