Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di sabato 7 marzo 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Cieli sereni o poco nuvolosi al Centro-Nord Italia, con possibili piogge residue fra Lazio e Abruzzo, con deboli nevicate sugli Appennini centrali oltre i 1200 metri. Tempo instabile su tutto il Sud, con fenomeni più persistenti su Salento, Calabria e Sicilia settentrionale. Temperature minime stabili o in lieve calo, comprese fra 2 e 7 gradi al Centro-Nord, fra 8 e 12 gradi al Sud. Qualche breve nevicata sui rilievi della Lucania oltre i 900 metri.

Domenica 8 marzo ampie schiarite su quasi tutti i settori, con rovesci sparsi sulle regioni dell’estremo Sud, specie tra Calabria e Sicilia, in attenuazione pomeridiana. Temperature massimi stazionarie e che oscilleranno fra 12 e 17 gradi. A partire dalla notte nuove nevicate sulle Alpi di confine oltre i 1000 metri di quota.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Nei presi di Aosta ricordiamo che sulla A5 Torino-Aosta-Monte Bianco (Km 143.4 – direzione: Monte Bianco) resta chiuso il tratto per lavori tra Courmayeur sud ed il traforo del Monte Bianco fino alle 18:00 del 30/04/2020.

Traffico a rilento sulla A26 Ge.Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce (Km 13.45 – direzione: Genova Voltri) tra Ovada e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per lavori in corso. A Firenze coda di 6 km in A1 Firenze-Roma (Km 310 – direzione: Napoli) tra Firenze sud e Incisa – Reggello per ripristino incidente.

Rallentamenti causa piogge sulle autostrade del Sud, in particolare sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo tra Grande Raccordo Anulare e Bivio A24/Tangenziale est RM, sulla A1 Firenze-Napoli tra Nodo A1/A24 Roma-Teramo e Valmontone e in A25 Torano-Pescara tra Torre de’ Passeri-Casauria e Manoppello.