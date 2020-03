La Mercedes-Benz Classe E 2021 è una berlina dal design elegante – originariamente prevista per il debutto al Salone dell’auto di Ginevra, prima che fosse annullato – fa oggi il suo debutto online.

E non solo la Classe E aggiornata ha un nuovo look, ma anche una nuova tecnologia, un equipaggiamento di sicurezza più moderno e tre livelli di assetto unici per il model year 2021.

Alla gamma E-Class 2021 si aggiunge il modello ibrido plug-in E350e, insieme a un rinnovato modello ad alte prestazioni E53, e il ritorno del robusto All-Terrain.

L’aggiornamento più evidente della gamma 2021 della Classe E è il nuovo comparto frontale. I fari della berlina sono più sottili, con LED più eleganti (di serie su tutte le finiture), e una nuova griglia; il modello E53 ottiene una griglia a lamelle verticali più decisa rispetto al modello precedente. Anche la parte posteriore è nuova, con una forma distintiva e con apparecchi di illuminazione aggiornati che imitano quelli delle berline più piccole della Classe A e CLA. Gli acquirenti possono ora scegliere anche tra tre nuove verniciature: Grigio Grafite, Mojave Silver e Cirrus Silver.

All’interno la Classe E 2021 sfoggia un nuovo display di infotainment MBUX con un touchscreen centrale da 12,3 pollici e un corrispondente quadro strumenti digitale da 12,3 pollici. C’è anche un nuovo touchpad nella console centrale (lo stesso che si trova su altri prodotti Mercedes-Benz più recenti), e nuove opzioni di tappezzeria su tutte le finiture.

La Classe E adotta anche i più recenti equipaggiamenti di sicurezza attiva della Mercedes-Benz. Equipaggiamenti come un nuovo volante con rilevamento hands-off, il cruise control adattivo con stop-and-go, l’assistenza attiva allo sterzo, la frenata d’emergenza automatica, l’assistenza attiva per gli angoli ciechi e una telecamera a 360 gradi con un nuovo monitor per la visione laterale ampliato di recente si fanno strada verso la Classe E per la prima volta.

Per quanto riguarda i motori, il modello E450 lascia il vecchio V6 biturbo per l’ultimo motore 6 cilindri in linea da 3,0 litri turbo della Benz con EQ Boost. La potenza rimane a 362 cavalli e 500 Newton-metri, come nella E53 AMG. Con lo stesso sei cilindri in linea, l’E53 AMG produce 429 CV e 520 Nm, come l’anno scorso. I modelli base E350 a trazione posteriore e E350 4Matic, invece, utilizzano un motore in linea quattro turbo da 255 CV e 370 Nm.

E per la prima volta, la Mercedes-Benz Classe E ottiene un’opzione ibrida plug-in. Denominata E350e, la Classe E elettrificata abbina un motore da 2,0 litri a quattro cilindri con un motore elettrico da 90 kilowattora. La potenza totale per il gruppo propulsore è di 315 CV combinati e 700 Nm di coppia, ma il motore elettrico da solo è in grado di erogare 121 cv e 440 Nm.

Né della berlina aggiornata della Classe E né del robusto modello All-Terrain abbiamo ancora i prezzi definitivi. Aspettatevi maggiori dettagli man mano che la gamma potenziata si dirigerà verso i concessionari più avanti nel 2020.