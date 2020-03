Il principe Harry, in una delle sue ultime uscite pubbliche da membro della famiglia reale inglese, ha inaugurato il museo di Silverstone con Lewis Hamilton

Cosa ci fanno insieme l'(ex) erede della corona inglese e un sei volte campione del mondo di Formula 1: in altre parole, il principe Harry e Lewis Hamilton? Questa strana coppia si è ritrovata ieri, venerdì, sul circuito britannico di Silverstone, per inaugurare un nuovo museo.

L’occasione è stata interessante non solo per gli appassionati di automobilismo, ma anche perché si tratta di una delle ultime uscite pubbliche del principe prima del suo annunciato abbandono alla famiglia reale questo mese.

Hamilton e il principe Harry a Silverstone

Harry è giunto a Silverstone a bordo di una Mercedes Eqc 400 Amg elettrica, guidata proprio da Hamilton, e qui è stato accolto da altri due piloti inglesi di Formula 1, George Russell e Alex Albon, dall’ex campione del mondo Damon Hill, insieme ad altre autorità e ad un gruppo di studenti del luogo.

Il museo di cui Harry ed Hamilton hanno tagliato il nastro si chiama The Silverstone Experience e racchiude ben settant’anni di storia dell’automobilismo inglese, da quando la pista sorta su un ex aeroporto militare fu sede del primo Gran Premio nella storia del Mondiale di Formula 1.

I visitatori hanno l’opportunità di vedere vetture e cimeli d’epoca, ma anche di partecipare a giochi interattivi e repliche, come quella di una galleria del vento in scala che spiega i segreti dell’aerodinamica, o quella di un abitacolo in cui possono provare i pedali e il volante di una monoposto di F1.

“Erano due anni che non venivo qui”, ha ricordato Harry, “e non riesco a credere che siete riusciti a trasformare un hangar della Seconda guerra mondiale, che era freddo e polveroso, in questa straordinaria esperienza. Grazie per aver dato questa grande opportunità a così tanti giovani e per aver lasciato un segno sulla storia dell’automobilismo britannico nel mondo”.