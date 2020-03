Sulla scia dello scandalo Ferrari, il Consiglio mondiale del Motorsport ha invertito la tendenza degli ultimi anni e rimosso alcuni obblighi

E’ bastata una scintilla per far scoppiare un fuoco. La questione relativa al motore 2019 della Rossa e alle sue presunte irregolarità ha fatto partire una sorta di rivoluzione inattesa. Riavvolgendo il nastro per chi non avesse seguito, tutto il caos è scoppiato a seguito del patto segreto stretto tra la Scuderia di Maranello e la Federazione. Un accordo misterioso e per questo non compreso da buona parte dello schieramento, che ha portato sette squadre a chiedere formalmente dei chiarimenti. E qui un evento altrettanto criptico. Per risposta i team in questione hanno ricevuto un’ammonizione da parte del Consiglio Mondiale per aver messo in dubbio l’operato dei federali.

Da qui, per qualche altra criptica motivazione lo stesso organo che ha punito i dissidenti ha deciso di apportare delle modifiche alle vetture 2020, già comunque testate durante i sei giorni al Montmelo. La più importante è il passaggio del peso minimo dell’auto da 745 a 746 kg a causa dell’introduzione di un secondo flussometro obbligatoriamente montato nel serbatoio. Quest’ultimo verrà monitorato direttamente dalla FIA per verificare all’istante l’eventuale superamento dei 100 kg/h imposti ad un regime di 10.500 giri al minuto.

Basta alle restrizioni sui caschi

Oltre alla maggior libertà in termini di peso della monoposto, i piloti, da Melbourne in poi, potranno tornare a sbizzarrirsi con la personalizzazione dei loro “helmet”.

E’ stato infatti rimosso il diktat che imponeva un solo ritocco stagionale per non confondere i tifosi in circuito e gli spettatori da casa. Un’apertura quanto mai legittima visto che da quando è stato inserito l’halo il driver è diventato quasi invisibile e il casco ha perso di significato per quanto concerne l’individuazione di chi è alla guida.

Insomma, sebbene non si debba pensare male, è bastata una spinosa polemica alla vigilia del campionato, per rendere più buono il Gotha dei pensanti del Circus.

