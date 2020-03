L’ex fidanzata di Andrea Iannone, Belen Rodriguez, parla del suo periodo insieme al pilota. Dichiarazioni che svelano una relazione a dir poco felice.

Andrea Iannone può vantare di aver condiviso momenti della sua vita con alcune delle più belle donne del gossip italiano, ma finora non c’è ancora un lieto fine. Il pilota di Vasto, in attesa di conoscere la sentenza della FIM sul presunto caso di doping, pare sia ai titoli finali con la nota influencer Giulia De Lellis. Lei avrebbe trovato casa altrove dopo aver lasciato l’abitazione di Lugano, dove conviveva con il rider del team Aprilia.

Ma un altro attacco alle spalle arriva dalla sua ex Belen Rodriguez, con cui ha condiviso alcuni anni della sua vita. La showgirl argentina era diventata una presenza quasi fissa nel paddock della MotoGP, fino a quando il loro rapporto non è andato in frantumi. Nel corso della puntata di ‘Verissimo’ andata in onda su Canale 5 sabato 7 marzo, Belen non ha risparmiato frecciatine ad Andrea Iannone: “Per tre anni ho veramente smarrito me stessa. Non ero soddisfatta di quello che facevo e per questo motivo sono stata anche molto poco accomodante sul lavoro”.

Ma non finisce qui, perché Belen Rodriguez continua su quel periodo della sua vita: “Ho fatto fatica a ritrovare persino la voglia di svegliarmi alla mattina. Ero veramente molto triste”. Da qui la scelta di riavvicinarsi a Stefano De Martino, con Andrea Iannone che ha trovato in breve consolazione in Giulia De Lellis. Secondo le ultime indiscrezioni anche questa love story sarebbe sull’orlo della crisi.