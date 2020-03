Raul Fernandez e Joe Roberts sono i piloti più veloci di Moto3 e Moto2 nel primo giorno di prove libere sulla pista del Losail International Circuit.

È andata in archivio la prima giornata di prove libere Moto3 e Moto2 del Gran Premio del Qatar 2020. Sicuramente strano che non ci sia la MotoGP, ma l’allarme Coronavirus ha creato i problemi che ormai conosciamo.

Per quanto riguarda la Moto3, il miglior tempo assoluto è stato registrato da Raul Fernandez in 2’04″577 con la KTM del team Red Bull Ajo. Ha preceduto un’altra moto austriaca, quella di Darryn Binder (+0″121) della squadra CIP Green Power. Terza posizione per Sergio Garcia (+0″146) con la Honda del team Estrella Galicia.

Il primo degli italiani è Tony Arbolino, sesto a 650 millesimi dal leader in sella alla sua Honda della squadra Rivacold Snipers. Dietro di lui Andrea Migno dello Sky Racing Team VR46, che fa meglio del compagno Celestino Vietti (dodicesimo). Buon nono posto per Romano Fenati (+0″771) con la Husqvarna del team di Max Biaggi. Solamente ventiduesimo Dennis Foggia alla guida della Honda del team Leopard, mentre il compagno Jaume Masia ha chiuso ottavo.

In Moto2 il miglior tempo di giornata è stato realizzato da Joe Roberts del team American Racing in 1’58″421. Sorprendente secondo posto per Marco Bezzecchi dello Sky Racing Team VR46, distante 248 millesimi dal leader. Precede il compagno Luca Marini (+0″338).

Nella top 10 troviamo altri due italiani: ottavo Enea Bastianini (+0″693) del team Italtrans e nono Nicolò Bulega (+0″715) del team Federal Oil Gresini. Entrambi davanti a uno dei favoriti del weekend, ovvero Jorge Martin. Quindicesima posizione per Lorenzo Baldassarri, diciassettesimo Fabio Di Giannantonio e ventottesimo il rookie Lorenzo Dalla Porta (+2″283). Quest’ultimo è dietro alle MV Agusta di Simone Corsi e Stefano Manzi.