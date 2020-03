Lo Sky Racing Team VR46 parte subito in quarta nella classe Moto2 sul circuito di Losail. 2° crono per Marco Bezzecchi, 3° per Luca Marini.

A Losail lo Sky Racing Team VR46 si rende protagonista di una grande giornata di prove libere con Marco Bezzecchi e Luca Marini rispettivamente secondo e terzo nelle FP2. “Sono soddisfatto del lavoro fatto: un bel gioco di squadra in pista che ci ha permesso di tenere un ottimo passo – ha commentato Pablo Nieto -. Il weekend però è ancora lungo, rimaniamo concentrati.

Buona la prima uscita ufficiale per Marco Bezzecchi che firma un buon 1’58.669, crono che vale la seconda piazza per Marco, in scia solo a Roberts (1’58.421 ndr). “E’ stato un buon esordio: un grande lavoro con Luca e con tutto il Team. Cerchiamo di alzare il livello condividendo info, ma dobbiamo lavorare sodo e fare uno step sui primi giri di gomma perché non siamo perfetti”.

Staccato di poco meno di un decimo Luca Marini (1’58.759 ndr) soddisfatto del feeling con la sua Kalex e al lavoro sul freno motore. Per domani si prevede una qualifica in primo piano per il duo dello Sky Racing Team in Moto2. “Sono abbastanza soddisfatto: in FP2 abbiamo montato gomme nuove per essere più performanti sul giro secco e abbiamo fatto un gran gioco di squadra. Il feeling è buono – ha aggiunto Luca Marini -, ma dobbiamo migliorare in frenata, sul freno motore e nel T2. Rispetto ai test, il grip in pista è diverso e non c’è vento”.