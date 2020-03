Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di venerdì 6 marzo 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo instabile tra bassa Lombardia ed Emilia Romagna, tra Campania e Lucania e Sicilia occidentale. Cieli sereni o poco nuvolosi sul resto della Penisola. Venti tesi occidentali con raffiche di Garbino sulle zone adriatiche. Temperature minime in leggero rialzo, comprese fra 2 e 6 gradi al Nord, fra 6 e 11 gradi al Centro e al Sud.

Sabato 7 marzo ampie schiarite al Nord Italia, con il maltempo che interesserà il Centro-Sud. Prevista neve sugli Appennini oltre i 1400 metri, temporali su Salento e Calabria tirrenica. Lievi fenomeni anche sulla Sicilia settentrionale, più stabile in Sardegna. Temperature massime in ascesa, soprattutto sul Settentrione, e che oscilleranno fra 12 e 17 gradi. A partire dal tardo pomeriggio piogge in assorbimento, ma persisteranno zone di instabilità al Sud anche nel corso della domenica.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Nel distretto autostradale di Milano si registrano rallentamenti al traffico sulla A4 Torino-Brescia (Km 136.5 – direzione: Trieste) in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino. Nel Comasco lavori in corso in A9 Lainate-Svizzera (Km 40.5 – direzione: Lainate) tra Lago di Como e Como Monte Olimpino e tra Como Centro e Lago di Como.

A Genova coda di 1 km in A26 Ge.Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce (Km 14 – direzione: Genova Voltri) tra Ovada e Masone per lavori in corso. Vento forte sulla A12 Genova-Rosignano tra Pisa Centro e Allacciamento SS1 Aurelia Sud/A12.

Nella Capitale da segnalare code a tratti sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale Est) tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

Al Sud coda di 1 km in A16 Napoli-Canosa (Km 90.1 – direzione: Napoli) tra Vallata e Grottaminarda per Senso unico alternato. Rallentamenti sulla A30 Caserta-Salerno (Km 55.3 – direzione: Salerno) tra Mercato San Severino e Bivio A30/Raccordo Salerno-Avellino. Sulla Tangenziale di Napoli divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 3,5 tonnellate tra Corso Malta e Fuorigrotta fino alle ore 23:00 del 13/03/2020 per lavori in corso.