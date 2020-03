Marc Marquez riceve in regalo una Honda Civic Type R 2020, un gioiellino del valore di 45mila euro e un motore di 320 CV di potenza.

Marc Márquez sta sfruttando questo mese inaspettato di vacanze extra per proseguire la sua riabilitazione alla spalla. Rimasto a Barcellona per allenarsi, il campione della Top Class e suo fratello si sono allenati al Rocco’ Ranch con le moto da cross, un giorno di sabbia e fango in cui hanno condiviso lsa pista con Alex Rins e in cui hanno incrociato anche il pilota della Yamaha Maverick Viñales, che nel suo caso ha scelto di girare con il suo motocross YZ.

La nuova auto del Cabroncito

Marc Marquez ha fattto anche visita alla sede di Honda Spagna per ritirare quella che sarà la sua auto personale per quest’anno: una Honda Civic Type R 2020 con motore turbo da 2,0 litri in grado di erogare 320 CV di potenza e in grado di raggiungere i 100 km / h in 5,7 secondi e raggiungere i 272 km / h di velocità massima.

Márquez ha reso pubblica la consegna dell’auto attraverso un post sui social network in cui l’ha presentato ai suoi fan come il suo “nuovo giocattolo”, ringraziando Honda Spagna per avergli dato questa auto del valore approssimativo di 45.000 euro. A quanto pare il Cabroncito sta collezionando un bel parco macchine: dal 2013 ad oggi ha sempre vinto una BMW qualificandosi come miglior poleman della classe regina. Ad oggi può vantare di accumulare circa 800.000 euro in auto del marchio tedesco!