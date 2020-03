Francesca Sofia Novello non nasconde le sue ansie per l’allerta coronavirus. La fidanzata di Valentino Rossi scrive un messaggio sui social.

L’allerta coronavirus sta ostacolando il normale fluire del Motomondiale, con la classe MotoGP annullata per il muro alzato dal Qatar nei confronti dei viaggiatori italiani e giapponesi. I nostri connazionali presenti nel paddock rappresentano almeno il 40% del personale e il Bel Paese conta 3.858 casi, di cui 148 morti 414 guariti.

Valentino Rossi, Franco Morbidelli e Pecco Bagnaia sono rimasti ad allenarsi al Motor Ranch di Tavullia, in attesa di conoscere quale sarà la prima data della classe regina 2020 (Austin? Oppure Rio Hondo?). A scrivere una riflessione sui social è la fidanzata del nove volte campione del mondo, Francesca Sofia Novello, milanese di origine, dove si registra il maggior numero di casi infetti. “Che periodo strano che stiamo vivendo.. mi sento, come immagino tutti , privata della Libertà di fare tutto.. Sono preoccupata per il nostro paese, mi dispiace per tutte le persone che non stanno bene e per la situazione economica di tanti.. Dobbiamo tenere duro, ci rialzeremo. Buon Venerdì a tutti!!”.

Con questo messaggio Francesca Sofia Novello, modella e fidanzata di Valentino Rossi, ha voluto condividere le sensazioni in questo difficile periodo per gli italiani. Non resta che attendere che il picco dell’infezione cali per tornare ad una vita normale.