Valentino Rossi e Dainese preparano il Riding Masters, una giornata in pista riservata a pochi privilegiati sul Circuito di Misano il 22 aprile.

Dopo il successo della sua prima edizione tenutasi nel 2019, il Riding Masters torna quest’anno con un formato molto simile e con modalità diverse a seconda del budget e del tipo di istruzione che vogliamo ricevere. L’opzione più economica, a partire da 149 euro, è la cosiddetta “Classe di sicurezza”, un corso sulla sicurezza che viene insegnato nel paddock di Misano in cui gli studenti imparano tecniche di frenata, curve strette e altri aspetti teorici.

Il livello successivo di questo corso organizzato da Dainese è noto come “Racing Class” ed è rivolto agli automobilisti che vogliono fare i loro primi passi su pista o per quei fan che hanno già una certa esperienza e vogliono perfezionare la loro tecnica. Il prezzo parte da 399 euro e comprende quattro corsi in circuito, lezioni teoriche, pranzo e foto di rito.

I livelli successivi del Riding Masters

Infine, il Riding Masters riservato a piloti amatoriali in grado di girare sotto l’1: 55 a Misano. Sia Marco Bezzecchi che Luca Marini guideranno un gruppo di quattro piloti che cinque stint di 20 minuti e una sessione teorica di 45 minuti all’inizio della giornata. Il prezzo è di 2.399 euro e include il noleggio di una Yamaha R1M 2020, cibo e foto.

Chi desidera può completare questo corso con il pilota della Yamaha SRT Petronas, Franco Morbidelli. In questo caso ci saranno due gruppi di quattro persone, uno al mattino e uno al pomeriggio; ognuno uscirà due volte in pista e chiacchiererà con Morbidelli all’interno del box analizzando lo stile di guida di ognuno grazie all’uso delle telecamere di bordo. In questo caso il prezzo ammonta a 2.599 euro con un noleggio Yamaha R1M incluso e allo studente viene dato anche un casco AGV Pista GP RR.

Valentino Rossi sarà responsabile di un singolo gruppo di quattro persone che condivideranno con loro due sessioni di 20 minuti in pista e un successivo colloquio ai box per correggere lo stile di guida attraverso dei video. Sia la motocicletta (Yamaha YR1M 2020) che l’attrezzatura sono fornite direttamente da Dainese, che in seguito fornirà a ciascun tirocinante la valigia RR GP AGV utilizzata durante il corso. Ottenere uno di questi quattro posti esclusivi da guidare con Valentino Rossi non sarà facile. A differenza del resto dei corsi, Dainese ha aperto un’asta per i migliori offerenti.