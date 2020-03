Il campionato MXGP approda in Olanda per la seconda tappa stagionale. Jeffrey Herlings favorito, ma occhio a Tim Gajser e a Tony Cairoli.

Il Mondiale MXGP approda in Olanda per la seconda tappa stagionale sullo storico circuito sabbioso di Valkenswaard. Il circuito olandese è considerato un gioiello del Motocross, per la prima volta in calendario dal 1974. A detenere il maggior numero di vittorie nei Paesi Bassi non poteva non essere l’eroe di casa Jeffrey Herlings della Red Bull KTM Factory che può vantare ben 8 vittorie (7 MX2, 1 MXGP) seguito dal compagno di Red Bull KTM Factory rider Antonio Cairoli che conta 7 vittorie.

Dal 1992, la pista sabbiosa è presente sul calendario MXGP, quasi ogni anno, mancando solo nel 2005 e nel 2006, rendendolo uno dei luoghi più storici della storia del campionato del mondo di motocross. Questo fine settimana i piloti MXGP e MX2 si uniranno nuovamente al Campionato mondiale femminile, che ha visto la Courtney Duncan vincitrice del primo round del Campione WMX 2019 e la divisione EMX250, che inizierà la stagione 2020 questo fine settimana con grandi nomi.

I tre favoriti per la vittoria

Questo fine settimana di MXGP potremo sicuramente assistere ad un’altra grande sfida tra Jeffrey Herlings, Tim Gajser e Tony Cairoli. Il nostro nove volte iridato potrebbe non sentirsi ancora al 100%, ma è stato comunque in grado di ottenere un podio al GP di Gran Bretagna, quindi cosa gli impedisce di non puntare alla vittoria a Valkenswaard?

Tim Gajser del Team HRC cercherà di continuare con lo slancio dalla Gran Bretagna, dove è arrivato secondo sul podio. Inoltre, non dimentichiamo che Gajser è stato il vincitore assoluto della MXGP al Monster Energy FIM Motocross of Nations 2019 tenutosi nella profonda sabbia del circuito di Assen, oltre a vincere anche la MXGP del Belgio a Lommel, una pista che è considerata una delle più difficili del mondo. Anche il suo compagno di squadra Mitch Evans sta arrivando in Olanda con una nuova dose di fiducia. Ha concluso al 5 ° posto assoluto in GB tra alcuni nomi affermati e la sua forma forte durante le gare fuori stagione, nella sabbia, hanno anche dimostrato che l’australiano potrebbe essere nuovamente bloccato in battaglia nella parte alta del campo.

Programma e orari del GP di Olanda

SABATO: 07:50 Prove libere WMX, 08:15 Prove libere EMX250 Gruppo 1, 08:40 Prove libere EMX125 Gruppo 2, 09:05 Prove libere WMX, 09:50 Prove libere MX2, 10:20 Prove libere MXGP, 11: 10 Pratica di qualificazione EMX250, 11:45 Pratica di qualificazione EMX250, 12:25 Pratica di tempo MX2, 13:00 Pratica di tempo MXGP, 13:45 Gara 1 WMX, 14:30 Gara 1 EMX250, 15:15 Gara di qualificazione MX2, 16:00 Gara di qualificazione MXGP.

DOMENICA: 08:45 WMX Race 2, 09:25 MX Warm-up, 09:45 MXGP Warm-up, 10:30 EMX250 Race 2, 12:15 MX2 Race 1, 13:15 MXGP Race 1, 15:10 MX2 Gara 2, 16:10 MXGP Gara 2.