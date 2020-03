Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di giovedì 5 marzo 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Nelle prossime ore si intensificheranno le nevicate al Nord fino a quote collinari, con fenomeno in attenuazione entro la mattinata di domani. Sulle zone del Nord Italia dove non nevica attecchiranno le piogge. Piovaschi anche al Centro e tra Campania e Molise, cieli sereni o poco nuvolosi sulle altre regioni del Sud. Temperature minime stabili o in lieve rialzo su alcuni settori, comprese fra 3 e 5 gradi al Nord, fra 8 e 13 gradi al Sud.

Venerdì 6 marzo ampie schiarite al Centro-Nord, salvo piogge sparse sul Nordest e nevicate sugli Appennini oltre i 1300 metri. Piogge sparse anche al Sud tra Puglia e Calabria, più stabile altrove, anche se in serata i fenomeni sconfineranno verso le isole maggiori. Temperature massime stabili e comprese fra 12 e 17 gradi, di poco superiori in Sicilia. Come riporta 3Bmeteo avremo venti tesi occidentali sui bacini ad ovest, tra sudovest e sud-sudest altrove con possibile Garbino sulle interne adriatiche.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Nell’area di Milano si segnala traffico rallentato sulla A4 Torino-Brescia (Km 129.9 – direzione: Trieste) tra Nodo di Pero e Cormano. Code sulla A9 Lainate-Svizzera (Km 40.5 – direzione: Lainate) tra Chiasso e Como Monte Olimpino per lavori in corso.

All’altezza di Parma traffico a rilento sulla A1 Milano-Bologna (Km 105.3 – direzione: Napoli) tra Bivio A1/A15 Parma-La Spezia e Parma per incidente. A Genova diversi i cantieri aperti che provocano rallentamenti al traffico autostradale: in A26 Ge.Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce (Km 14 – direzione: Genova Voltri) tra Ovada e Masone e sulla A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 114.3 – direzione: Milano) tra Genova Bolzaneto e Ronco Scrivia.

A Napoli traffico a rilento sulla A3 Napoli-Salerno (Km 8.185 – direzione: Salerno) tra Napoli sud e Svincolo Portici Sud per incidente e tra Nocera Sud e Angri Sud per un altro incidente.