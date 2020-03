Il pilota spagnolo, durante un’intervista rilasciata ai colleghi di DAZN, ha raccontato degli sforzi che ogni giorno compie per rincorrere il successo.

Marc Marquez punta dritto al 9° titolo iridato in carriera che lo porterebbe ad eguagliare a 27 anni un mostro sacro del motociclismo come Valentino Rossi. Lo spagnolo, nonostante qualche acciacco è comunque considerato da tutti il candidato numero uno al Mondiale 2020.

Durante una lunga intervista rilasciata DAZN il pilota iberico ha così affermato: “Partecipo alla competizione e ciò che mi piace di più è la sensazione che dà la vittoria. Ti dà una specie di adrenalina che ti fa alzare ogni giorno per allenarti e raggiungere quell’obiettivo. All’inizio la vedi da lontano, poi poco a poco si avvicina sempre di più e un giorno ti ritrovi a lottare contro i tuoi idoli e quest’anno contro mio fratello”.

Marquez: “Io sono un perfezionista”

Quest’anno, infatti, accanto a Marc Marquez nel box HRC ci sarà anche Alex, suo fratello minore, che dopo due titoli vinti: uno in Moto2 e uno in Moto3 vuole provare a salire al vertice anche in MotoGP. Lo spagnolo però dovrà prendere confidenza con una moto difficile.

Marc ha poi proseguito: “Quando perdi la prima cosa che fa è riflettere su cosa hanno fatto meglio di te i tuoi rivali. Molte volte con le sconfitte capisci chi ti circonda. Quelli che ti sono davvero vicini e quelli che non lo sono. Dal punto di vista professionale ho vissuto tanti bei momenti. Quando hai un infortunio però non sai mai come andrà a finire perché è qualcosa più forte di te. Io sono un perfezionista, in ogni caso bisogna godersi ogni momento”.

Antonio Russo