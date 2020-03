Lewis Hamilton ha deciso di svelare interessanti dettagli sul modus operandi dei suoi ingegneri durante questi ultimi anni.

Lewis Hamilton nella prossima stagione potrebbe raggiungere diversi record di Michael Schumacher, uno su tutti quello di pilota più titolato di sempre nella storia della F1 con 7 Mondiali vinti. Il driver britannico inoltre potrebbe anche agguantare il record assoluto di successi che il tedesco ha fissato a 91 e che Lewis insegue a 84.

Such a pleasure speaking at @WEMovement today. It’s so inspiring seeing such young people come forward to make a positive difference in the world #WEDay pic.twitter.com/hlG0HIw2bT — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) March 4, 2020

Come riportato da “Motorsport.com” Lewis Hamilton ha così commentato le novità portate dalla propria scuderia in pista durante i test: “Sono davvero tanto orgoglioso dei ragazzi, penso che la nostra mentalità continui a fare progressi e a migliorare. In questi anni la nostra mente si è sempre più aperta. Di solito gli ingegneri sono chiusi mentalmente, sono abituati a fare sempre le stesse cose in modo sicuro e affidabile perché magari quello che hanno fatto in passato ha funzionato”.

Hamilton: “Negli ultimi due anni hanno spinto tanto”

Il pilota britannico ha poi proseguito: “Negli ultimi due anni hanno spinto davvero tanto, ancora di più in pista, anche in aree in cui non erano a loro agio. Abbiamo scoperto cose che non avremmo mai percepito se non avessimo adottato questo tipo di atteggiamento. È stato meraviglioso vederli lavorare su nuove idee. Questo ci ha fatto fare grandi cose, è stupendo vederli pensare fuori dagli schemi ed è davvero un’ispirazione vederli lavorare”.

Insomma a quanto pare Lewis Hamilton è decisamente soddisfatto del lavoro svolto sinora dai suoi ingegneri che anche quest’anno con il DAS sembrano aver tirato fuori il coniglio dal cilindro.

Antonio Russo