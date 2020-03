Da uomo di ghiaccio amante della bottiglia superalcolica, Kimi Raikkonen si è trasformato in un marito e padre affettuoso.

Quando si sposò la prima volta nel 2004 con la bellissima Jenni Dahlman fece molto chiacchierare. Lui un pilota di F1, lei una modella. Due divi da copertina che probabilmente non avevano molto in comune. Passati dall’amena Finlandia alla grigia Svizzera i due hanno vissuto quasi da separati in casa, lei presa con il suo hobby/passione dell’equitazione, lui sempre in giro per il mondo o immerso nei party estremi tra drink e donne avvenenti.

Di per sé niente di particolarmente scandaloso per chi è abituato al mondo dello spettacolo. Ad un certo punto però è avvenuto il clic. Separazione e avvicinamento con un’altra ragazza questa volta della tv, tale Minttu Virtanen, star del terzo canale finlandese MTV3, nota perlopiù per aver posato in bikini.

Ebbene, da quel momento, per qualche recondito motivo, il driver di Espoo ha cominciato a cambiare. La rivoluzione totale si è poi verificata con l’arrivo dei due figli, prima Robin e successivamente Rianna Milana.

-> Per restare aggiornato sulle ultime notizie di F1, MotoGP e Superbike CLICCA QUI

Per la verità questo non ha stupito i seguaci più assidui di Raikkonen considerato che lui aveva sempre ammesso di sognare di avere dei bimbi. In ogni caso chi non conosceva questo suo lato più tenero adesso lo ha scoperto.

“La paternità mi ha cambiato”, le parole di Kimi riprese da F1i.com. “Adesso per me la famiglia viene al primo posto. E’ certamente più importante delle corse e quando sono via mi manca moltissimo”.

A questo proposito il finnico dell’Alfa Romeo ha fatto intendere che il 2020 potrebbe essere davvero il suo ultimo atto nelle competizioni di alto livello. “Non so quando smetterò”, ha considerato.”Ma più i ragazzi diventano grandi, più mi diverto a stare con loro. Mi piacerebbe quindi dedicare a loro più tempo così da poterli vedere crescere”. Beh, non c’è che dire rispetto a qualche anno fa sembra proprio un’altra persona…

Chiara Rainis