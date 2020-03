Andrea Iannone resta in attesa della sentenza FIM sul caso doping. Ma nella vita privata pare che non vada meglio: aria di crisi con la fidanzata Giulia.

Per Andrea Iannone sembra davvero un momento da dimenticare. In attesa che gli venga annullata la sospensione per doping, il rapporto con la sua dolce metà Giulia De Lellis sembra in bilico, a giudicare dai ben informati siti di cronache rosa. Secondo le ultime indiscrezioni la celebre influencer avrebbe lasciato la casa di Lugano, dove conviveva con il pilota Aprilia, per affittare da sola un’abitazione a Pomezia.

Da tempo i due non appaiono più insieme sui social, anche se sembra una strategia difensiva fortemente voluta da Andrea Iannone dopo che il pm della CDI della FIM ha fatto leva sulle sue foto Instagram per tentare di dimostrare l’assunzione del drostanolone. Negli ultimi giorni si era sparsa voce di un presunto tradimento di Iannone, ma la De Lellis è interenuta sui social smentendo le continue illazioni su una ipotetica crisi tra loro. Ecco, però, che il settimanale Chi avanza la prova inconfutabile della crisi tra i due: Giulia sarebbe sparita da Lugano e avrebbe preso casa tutta per sé a Pomezia, vicino alla sua famiglia.

Leggi anche -> L’avvocato di Iannone: “Non accettiamo squalifiche”

Crisi di cuore per Iannone

La De Lellis si era trasferita da tempo a Lugano, dove il pilota Aprilia ha una villetta. La convivenza sembrava anticipare il sincero desiderio di una vita insieme, magari un giorno coronata dal matrimonio e da pargoli al seguito. “Ad avvalorare la tesi di una profonda crisi tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone è il fatto che l’influencer non è più stata avvistata a Lugano, in Svizzera, dove ha casa il pilota e lei si era trasferita – scrive il settimanale diretto da Alfonso Signorini – . Anzi, pare abbia preso una casa in affitto nei pressi di Pomezia, vicino alla sua famiglia. Un primo passo per ricominciare una nuova vita?”.

Potrebbe trattarsi di semplici voci infondate, ma solitamente Giulia De Lellis è pronta a smentire quando circolano false news sul suo conto. E al momento la smentita non è arrivata. E si è limitata a scrivere: “Qualcuno una volta mi ha detto che gli esseri umani hanno tre dimensioni: come vedi te stesso, come gli altri ti vedono e come vuoi che gli altri ti vedano”.