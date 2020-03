Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di mercoledì 4 marzo 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Nelle prossime ore si registreranno piogge sparse al Sud, ma di breve durata, in particolare tra Molise e Beneventano e tra Puglia e Calabria jonica. Cieli sereni o poco nuvolosi al Centro-Nord, con possibili banchi di nebbia tra Umbria e Lazio. Nella notte ancora qualche nevicata sulle Alpi centro-occidentali oltre gli 800 metri. Temperature minime in lieve ribasso, comprese fra 1 e 5 gradi al Centro e al Nord, tra 7 e 11 gradi al Sud e sulle Isole maggiori.

Giovedì 5 marzo una nuova perturbazione interesserà dapprima il Nordovest della nostra Penisola, per poi espandersi anche verso il Nordest dalle prime ore del pomeriggio. Previsti fenomeni nevosi sulle località alpine e prealpine, anche a quote collinari, che imbiancheranno buona parte del Settentrione. Cieli sereni o poco nuvolosi sul resto d’Italia, con neve sugli Appennini oltre i 1300 metri. Temperature massime tra 9 e 11 gradi al Nord, fra 13 e 18 gradi al Centro e al Sud. Clima quasi primaverile su Sicilia e Sardegna.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Nell’area autostradale di Milano si segnalano code in A9 Lainate-Svizzera (Km 35.8 – direzione: Svizzera) tra Como Centro e Lago di Como per lavori in corso. Per la medesima causa si registrano rallentamenti anche sulla A5 Torino-Aosta-Monte Bianco (Km 143.4 – direzione: Monte Bianco) tra Courmayeur sud ed il traforo del Monte Bianco fino alle 18:00 del 30/04/2020.

A Savona coda di 1 km sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 29 – direzione: Ventimiglia) tra Varazze e Celle Ligure per incidente. A Roma traffico a rilento in A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale Est) tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM.

Un incidente sulla Tangenziale Napoli (direzione: Pozzuoli) ha innescato oltre 1 km di coda tra Capodichino e Capodimonte.