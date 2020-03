La Mercedes conferma il proprio impegno nel motorsport, a suo dire, per un motivo puramente ambientalistico e di salvaguardia del pianeta.

Lo ha dichiarato chiaramente nel corso di una videoconferenza. La Casa della Stella continuerà a competere per dare il proprio contribuito alla sostenibilità. In soldoni, le Frecce d’Argento, pur di rendere eco friendly in particolare la massima serie e la Formula, E già completamente elettrica, faranno il sacrificio di investire a tutta manetta.

“Vogliamo che migliorino il loro impatto, in linea con la sfida già intrapresa della nostra azienda”, ha puntualizzato Markus Schäfer, responsabile della Daimler. “La nostra ambizione è quella di aprire la strada ad una mobilità carbon neutral. La F1 è una delle competizioni tecniche più difficili in assoluto ed il successo può essere raggiunto solo spingendo in avanti i confini tecnologici”.

Se sia giusta o meno tanta attenzione a questi temi nelle discipline sportive, che di per sé sono superflue, è senz’altro materia di dibattito, sta di fatto che ormai da tempo le attività in circuito stanno diminuendo per agevolare quelle al simulatore e nel prossimo futuro le limitazioni potrebbero, purtroppo, diventare ancora più severe.

“L’intera industria automobilistica è nel bel mezzo di un grande cambiamento e Daimler è decisamente all’avanguardia a proposito del mobilità sostenibile”, ha sostenuto invece il boss della squadra corse Toto Wolff, che ha calcato la mano sulla funzione sociale rappresentata dall’automobilismo che conta. “Il nostro desiderio è dunque che le gare fungano da riferimento per studiare e valutare l’implementazione di sistemi innovativi per un futuro più sostenibile”.

Sulla scia di questo slancio in stile Greta Thunberg, il team tedesco ha promesso di dimezzare le emissioni di CO2, passando da circa 20.000 tonnellate a 10.000 nel 2022.

Chiara Rainis