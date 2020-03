Charles Leclerc è pronto a scendere in pista. Il monegasco durante l’inverno ha cercato di cambiare le proprie abitudini provando ad emulare anche Hamilton.

Charles Leclerc durante la prossima stagione dovrà lottare duramente per affermare la propria leadership all’interno della squadra. Nonostante un contratto molto lungo già firmato con la Ferrari, infatti, accanto a sé ha un mostro sacro come Sebastian Vettel, che potrebbe metterlo in difficoltà durante la stagione.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il monegasco ha così analizzato la nuova vettura: “Va più forte in curva, ma ha meno velocità di punta. Essere più veloci nel misto era quello che volevamo, ora però dobbiamo cercare un po’ di velocità massima. Ho provato a diventare vegano come Hamilton, ma ho retto due settimane, non riesco a rinunciare alla carne, solo che ora ne ho ridotto il quantitativo e va meglio”.

Leclerc: “Proverò a diventare presto campione”

Leclerc ha anche sottolineato come i top team si siano nascosti durante i test e questo porta in automatico una certa incertezza nel capire quali siano i reali rapporti di forza in pista, cosa che si potrà percepire solo dalla prima gara a Melbourne.

Infine il pilota della Ferrari ha così concluso: “Prometto che proverò a diventare campione del mondo il più presto possibile. Con Seb mi trovo bene. Rispetterò qualsiasi scelta della Ferrari. In ogni caso sarei molto contento di avere accanto Vettel anche nelle prossime stagioni. Un anno fa la Ferrari era troppo più grande di me, oggi invece mi sento più responsabile. Lewis è un grandissimo pilota, in tanti siamo candidati alla sua successione, io penso che sia battibile, ma bisogna essere perfetti. Ha molta più esperienza di me, ma io lavoro per stargli davanti”.

Antonio Russo