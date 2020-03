L’allarme Coronavirus sta cominciando ad avere effetti anche sul programma della F1. Mentre il futuro delle gare resta in forse, Ferrari e Pirelli annunciano una decisione.

La scuderia di Maranello e il fornitore unico di pneumatici del Circus hanno fatto sapere che rinunceranno alla sessione di test prevista a Fiorano per quanto concerne lo sviluppo delle gomme da bagnato.

La motivazione è ovviamente da ritrovarsi nei timori di contagio per il Coronavirus. “A causa delle politiche restrittive adottate a seguito della diffusione del virus COVID- 19, le prove relative alle coperture da 18 pollici fissate per il giorno 5 marzo sono state rimandate”, si legge sul tweet pubblicato dalla Rossa a conferma di come non si tratti di una cancellazione, ma soltanto di uno spostamento alla prima data utile.

Because of company restriction policies adopted by both Ferrari and @pirellisport following the worldwide Coronavirus outbreak, the scheduled 18-inch 2021 wet tyre test at Fiorano on March 5 has to be postponed. The test will be rescheduled at Fiorano at the earliest opportunity.

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) March 3, 2020