Volkswagen ID.4 è il primo SUV a trazione puramente elettrica del gruppo tedesco. E’ solo un tassello di una lunga serie, perché entro il 2025 la casa di Wolfsburg ha in mente di “sfornare” 1,5 milioni di auto elettriche.

Basata sulla piattaforma modulare per veicoli elettrici MEB del Gruppo Volkswagen, la ID. 4 trae ispirazione dal concept ID.CROZZ e sarà lanciato in Europa nel corso del 2020. Gli esterni aerodinamicamente sofisticati mettono in risalto la piattaforma MEB, con una sezione anteriore corta, mentre il passo è lungo; questa soluzione consente di ottenere interni straordinariamente spaziosi.

Per la Volkswagen ID. 4 è disponibile un intero sistema modulare di componenti per la trazione, al momento del lancio a trazione posteriore, successivamente anche con una potente trazione elettrica integrale. Resta invariata la posizione di montaggio della batteria ad alta tensione che consente di mantenere basso il baricentro della vettura e una distribuzione del carico sugli assi ben equilibrata. Di serie, la batteria può essere ricaricata con corrente alternata, corrente trifase (CA) e corrente continua (CC). A seconda del tipo di propulsione, l’autonomia arriva fino a 500 km.

Non solo emissioni zero e semplicità, ma anche tecnologie molto avanzate e all’avanguardia, con la gestione dei comandi che può essere gestita tramite funzioni touch o tramite controllo vocale intelligente Natural Voice. Il primo SUV 100% elettrico della Volkswagen offre una serie di tecnologie per la sicurezza di alto livello ed è sempre connesso. Inoltre sarà una vettura “verde” sin dalle fasi di fabbricazione: prodotta nello stabilimento di Zwickau con un bilancio neutrale in termini di emissioni di CO2 lungo l’intera catena di valore.