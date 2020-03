Dopo l’annuncio della cancellazione del Gran Premio inaugurale della MotoGP previsto per questo weekend, Valentino Rossi torna ad allenarsi al Ranch

“Davvero una brutta notizia, avevo tanta voglia di cominciare questo campionato”. Valentino Rossi, come del resto tutti i suoi colleghi, non ha preso bene la decisione della Dorna di cancellare il Gran Premio inaugurale della stagione 2020 di MotoGP, in Qatar, e di rimandare il secondo previsto in Thailandia.

Necessità di forza maggiore, certo, legate all’epidemia di coronavirus, ma comunque difficili da digerire per dei campioni che non vedevano l’ora di mettere le ruote in pista dopo il lungo digiuno invernale: “Eravamo pronti a cominciare la nuova stagione, sia dal punto di vista fisico che psicologico”, aveva sottolineato il Dottore in un comunicato stampa diramato già nell’immediatezza dell’annuncio.

Ora, però, l’unica certezza è che per cominciare il nuovo campionato bisognerà attendere almeno un altro mese. E, mentre si aspetta, c’è un bel po’ di tempo da ammazzare, mantenendosi però in forma perfetta per quando effettivamente giungerà il momento di aprire le ostilità. Ovvero, i piloti della MotoGP sono chiamati a prolungare ancora per qualche settimana i loro programmi di allenamento del precampionato.

Valentino Rossi torna subito in pista al Ranch

E il primo a rimettersi subito al lavoro è stato proprio il fenomeno di Tavullia, che già ieri nel suo Ranch ha ricominciato a girare: “Visto che non si corre in Qatar abbiamo fatto due giri al Ranch con Franco Morbidelli, Pecco Bagnaia e Mattia Pasini”, ha scritto nella didascalia che accompagna il video dell’esibizione sul suo profilo ufficiale di Instagram.

Una preparazione a tutti gli effetti, seppure a ranghi ridotti: gli altri allievi della VR46 Riders Academy, infatti, sono in Qatar, dove disputeranno regolarmente la tappa iniziale dei campionati di Moto2 e Moto3, che a differenza della classe regina si correranno come previsto.