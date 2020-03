Dopo il round d’esordio in Australia, il campionato mondiale Superbike non correrà subito in Qatar. Infatti, causa disposizioni riguardanti il Coronavirus, l’appuntamento è spostato.

Il round Superbike in Qatar è stato rinviato. La notizia è ufficiale. L’evento previsto per il 13-15 marzo non verrà disputato a causa delle restrizioni riguardanti nel Paese asiatico.

A causa della diffusione del Coronavirus, il Governo locale ha adottato alcune misure che limitano l’arrivo di persone da specifici luoghi. Tra questi l’Italia, dove risiedono tantissime persone che fanno parte sia del paddock SBK che MotoGP. La FIM e la Dorna hanno dovuto comunicare che l’appuntamento verrà spostato ad una data ancora da fissare.

SBK 2020, si correrà a Losail verso fine campionato?

Il round del Qatar negli scorsi anni era quello che concludeva il calendario stagionale, ma dal 2020 è divenuto il secondo della stagione e non verrà disputato nel weekend previsto. Dopo che era stata cancellata la MotoGP, era scontato che anche la Superbike non avrebbe corso presso il Losail International Circuit una settimana dopo. Il provvedimento ufficializzato oggi da FIM e Dorna non sorprende affatto.

Adesso c’è curiosità di vedere quando l’appuntamento verrà recuperato. Il calendario della SBK è meno folto rispetto a quello del Motomondiale e dunque c’è più opportunità di recuperare l’evento. Infatti, salvo sorprese, a Losail si correrà più avanti e l’organizzazione farà sapere la data precisa appena verrà trovato un accordo.

Ovviamente ciò è condizionato dalla diffusione del Coronavirus, dunque è ipotizzabile che ci vogliano diversi mesi prima di poter andare a correre in Qatar. Il round potrebbe essere disputato verso fine campionato 2020. Si attendono comunicazioni nelle prossime settimane. I piloti torneranno in pista a fine marzo a Jerez de la Frontera, in Spagna.