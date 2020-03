Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di martedì 3 marzo 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Nevica sulle Alpi orientali oltre gli 800 metri e sugli Appennini oltre i 1150 metri. Piove su Emilia-Romagna, basso Veneto e Sardegna. Cieli poco nuvolosi sul resto della Penisola, con decise schiarite sul Nordovest e sull’Alto Tirreno. Temperature minime in leggera riduzione e che oscilleranno tra 4 e 8 gradi al Centro-Nord, fra 8 e 12 gradi al Sud e sulle Isole. In Emilia Romagna le piogge odierne, sommate a quelle di ieri, hanno portato al livello di allarme alcuni corsi d’acqua come il Reno e Secchia.

Mercoledì 4 marzo cieli sereni o poco nuvolosi su tutto il Nord Italia, piogge sparse sul medio-basso Adriatico e tra Basilicata e Campania. Fenomeni tutto sommati di breve durata e in assorbimento pomeridiano, prima di una nuova perturbazione tra giovedì e venerdì. Temperature massime stabili e comprese fra 12 e 16 gradi, di poco superiori sulle Isole maggiori. Nei giorni successivi prevista ancora neve sui settori alpini e prealpini anche a quote collinari.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

A Nord di Como si segnala un incidente sulla A9 Lainate-Svizzera tra Como Monte Olimpino e Chiasso causando qualche chilometro di coda.

Nei pressi di Macerata sulla A14 Bologna-Taranto tra Loreto e Civitanova Marche Macerata verso Pescara isi registrano 2 km di coda, per un incidente che si è verificato alle ore 14:57, all’altezza del km 259, tra un auto e un mezzo pesante.

Rallentamenti causa pioggia alle porte di Roma: sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo piove tra Grande Raccordo Anulare e Bivio A24/Tangenziale est RM. Traffico in A1 Diramazione Roma sud – GRA tra Bivio Diramaz. Roma sud/A1 MI-NA e Bivio Diramazione Roma.

A Napoli in Tangenziale (direzione: Pozzuoli) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 3,5 tonnellate tra Corso Malta e Fuorigrotta fino alle ore 23:00 del 13/03/2020 per lavori in corso.