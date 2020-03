A poco più di una settimana dal via del mondiale di F1, impera il caos per il Coronavirus. I vertici però assicurano che senza tutte le squadre non si correrà.

Ormai il rischio è grande e conclamato. Le prime tre gare del calendario 2020 potrebbero saltare. Il motivo è semplice. La quarantena obbligatoria, in particolare per gli italiani, e il taglio ai voli effettuato da numerosi operatori spaventati dai rischi di contagio.

Ebbene. come confermato dal responsabile sportivo di Liberty Media Ross Brawn il Circus non girerà né in Australia, né altrove, se alcuni team, Rossa in primis, ma pure Alpha Tauri, Alfa Romeo, Pirelli e Dallara dovessero avere dei problemi a raggiungere le sedi dei GP.

“La situazione è molto seria, ma stiamo lavorando per cercare di non sottovalutare nulla. Se ad alcune squadre non sarà concesso di esserci, allora non si gareggerà”, ha dichiarato a Motorsport.com sbandierando il principio della par condicio.

L’ingegnere britannico ha comunque fatto sapere che verranno fatti dei distinguo. Ciò significa che si procederà a cancellazione dell’evento soltanto in caso di problemi logistici reali. Discorso opposto, invece, se un’equipe, in maniera spontanea, dovesse decidere di non partecipare.