Jorge Lorenzo sta per firmare un contratto come commentatore TV. Tra un mese tornerà in pista per il primo vero test in sella alla Yamaha M1 2020.

Jorge Lorenzo e Stefan Bradl, due destini che si intrecciano. Entrambi ex piloti, entrambi collaudatori, entrambi commentatori televisivi. Il pilota tedesco già da tempo è all’opera con Servus TV, il maiorchino sta limando i dettagli di un nuovo contratto per quattro o cinque gare complessive nella stagione 2020. Non sappiamo ancora con quale emittente televisiva, ma la scorsa settimana ha confermato la voce che si rincorre da mesi. Duye le opzioni al vaglio: DAZN o l’emittente britannica BT Sport, con cui è legato da ottimi rapporti.

Dopo l’addio alle corsa nello scorso mese di novembre, Jorge Lorenzo è tornato al paddock a tempo parziale come pilota collaudatore Yamaha dopo aver lasciato la Repsol Honda. Lo spagnolo proverà nuove parti per la Yamaha di Valentino Rossi, Maverick Viñales e l’astro nascente Fabio Quartararo. Ad aprile è previsto il suo primo vero test in sella alla Yamaha 2020, poi sceglierà se correre in Catalunya come wild card.

Una nuova vita per il maiorchino

Ora Lorenzo sta anche prendendo in considerazione di intraprendere un altro lavoro nell’ambiente del Campionato del mondo di MotoGP. Il 32enne maiorchino ha già un’offerta. “Sto negoziando un lavoro come esperto di MotoGP”, ha rivelato Lorenzo, che di recente ha aperto il megastore Huaweii a Barcellona: “Ora sto guardando cose che prima non potevo fare”. Non ha rilasciato altri dettagli: “Si tratta di circa quattro gare all’anno. Voglio godermi anche la mia vita. »

Quando e dove Jorge Lorenzo farà apparizioni da wild card per Yamaha non è ancora chiaro. Lo spagnolo ha anche sottolineato: “Se non fossi in grado di lottare per la top 5, non sarebbe utile. La Yamaha semplifica le cose perché non è una moto fisicamente impegnativa”. Lorenzo sarebbe impegnato come Stefan Bradl, con la differenza che l’ex campione tedesco Moto2 è sempre impegnato come commentatore televisivo. Intanto si gode la vita come non mai e sui social commenta: “Il martello è tornato”. Per adesso fuori dalla pista.

