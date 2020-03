Grande evento a Francoforte per Michael Schumacher. Tanti campioni presenti per una partita di beneficenza, ci sarà anche il figlio Mick.

Michael Schumacher è uno di quei personaggi che ha lasciato un segno indelebile all’interno della storia del motorsport con i suoi 7 titoli iridati conquistati in F1. Il tedesco conserva ancora oggi moltissimi record. Il suo score ci racconta di: 308 GP disputati, 91 vittorie, 155 podi, 1566 punti ottenuti, 68 pole e 77 giri veloci. Numeri mostruosi che tratteggiano l’immenso campione che è stato.

Purtroppo però da quel maledetto 29 dicembre 2013, le notizie sul suo conto sono davvero molto rare. Per questione di privacy, infatti, la sua famiglia ha chiesto e parzialmente ottenuto un totale silenzio da parte di tutti sulle reali condizioni fisiche del 7 volte campione del mondo di F1.

Tanti campioni per Michael

Michael Schumacher, infatti, in seguito al terribile incidente di Méribel è completamente scomparso dalla scena pubblica e ancora oggi non si conoscono le sue condizioni. In compenso, grazie ai risultati ottenuti in pista, si è messo sempre più in luce suo figlio Mick, che ha attirato su di sé l’attenzione addirittura della Ferrari, che ha deciso di metterlo sotto contratto per il proprio programma giovani.

Domenica 17 maggio a Francoforte verrà organizzato un interessante evento dedicato proprio a Michael Schumacher. Una partita di beneficenza alla quale prenderanno parte campioni straordinari come il fuoriclasse del basket Nowitzki, il calciatore Hummels e soprattutto il pilota di F2 Mick Schumacher.

Antonio Russo