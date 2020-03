Valentino Rossi, a distanza di qualche mese, ha deciso di pubblicare una clip in cui ha riassunto la sua splendida avventura alla 12h di Abu Dhabi.

Valentino Rossi non vede l’ora di scendere in pista per cominciare questa nuova stagione di MotoGP. Purtroppo per lui però il Coronavirus ha rimandato l’appuntamento con il primo GP dell’anno. Gli organizzatori, infatti, hanno deciso di cancellare la gara in Qatar per la MotoGP, mentre correranno Moto2 e Moto3 visto che i protagonisti sono già lì a causa dei test.

La decisione di cancellare la prima gara dell’anno è arrivata in seguito alla nuova direttiva da parte del governo qatariota di bloccare tutte le persone provenienti dall’Italia in quarantena per 14 giorni. Non è tutto però, perché questa mattina il governo thailandese ha deciso anche di cancellare tutti gli eventi sportivi di grande portata e quindi anche il GP del Motomondiale, che in questo caso verrà posticipato a fine stagione.

Visualizza questo post su Instagram Il video racconto della nostra gara by @gopro @luca_marini_97 @uccioyellow46 Un post condiviso da valeyellow46 (@valeyellow46) in data: 29 Feb 2020 alle ore 11:44 PST

-> Per restare aggiornato sulle ultime notizie di F1, MotoGP e Superbike CLICCA QUI

Rossi innamorato della Ferrari

Intanto che la MotoGP è ferma però Valentino Rossi ha deciso di pubblicare una clip davvero interessante dove ha raccontato della propria esperienza alla 12h di Abu Dhabi. Il Dottore molto probabilmente dopo le moto continuerà la propria carriera motoristica proprio sulle quattro ruote.

Il video, pubblicato su Instagram è griffato GoPro, sponsor che ha accompagnato proprio Valentino Rossi durante la sua avventura ad Abu Dhabi. Il #46 durante la clip parlando della scelta di correre con la vettura prodotta a Maranello ha dichiarato: “Ho scelto la Ferrari perché è un marchio mitico”.

Antonio Russo