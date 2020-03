Poiché Tesla aggiorna continuamente i suoi veicoli, si possono notare molte differenze se si confronta un’auto con un’altra.

Questo è particolarmente vero se si guardano le auto costruite nel corso di questi anni. Il più delle volte, le modifiche sono upgrade dei veicoli tramite aggiornamenti del software. Tuttavia, Tesla aggiorna anche l’hardware dei veicoli di tanto in tanto.

Il noto youtuber ‘Cleanerwatt‘ ha studiato i dettagli della Tesla Model 3 all’inizio del 2017 per poterla confrontare con l’attuale Model 3 del 2020. Il video evidenzia ciò che è cambiato nel tempo.

Non ci resta che goderci il video per scoprire quali modifiche sono state apportate alla Model 3 in questi anni. Buona visione.