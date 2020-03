Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di lunedì 2 marzo 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

L’intenso fronte atlantico sta interessando in queste ore il Centro-Nord, con precipitazioni più intense sui settori occidentali, specie tra Liguria e Toscana dove si registrano fenomeni di carattere temporalesco. Nevica sulla fascia alpina e prealpina anche a quote collinari (400 metri), con le province di Cuneo, Novara e Vercelli maggiormente interessate. In serata il tempo instabile si sposterà anche al Sud. Temperature minime comprese fra 5 e 10 gradi sul Settentrione, fra 11 e 15 gradi al Centro-Sud.

Martedì 3 marzo schiarite sul Nordovest, ma persiste il tempo instabile sulla fascia appenninica e al Sud, con piogge più insistenti su Salento e Calabria. Temperature massime che oscilleranno fra 13 e 17 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Nel distretto autostradale di Milano si segnala traffico rallentato sulla A4 Torino-Brescia (Km 136.5 – direzione: Trieste) in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino e tra Bivio A4/Raccordo Viale Certosa e Cormano. A Firenze si registrano code sulla A1 Bologna-Firenze (Km 271 – direzione: Napoli) tra Bivio A1-Variante e Calenzano per incidente.

A Roma code in A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale Est) tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM e tra Inizio Complanare e Bivio Complanare / GRA. A Napoli divieto di transito per i veicoli pesanti in Tangenziale Napoli (direzione: Pozzuoli) tra Corso Malta e Fuorigrotta fino alle ore 23:00 del 13/03/2020 per lavori in corso.

Rallentamenti a causa del forte vento in A14 Ancona-Bari tra Roseto degli Abruzzi e Poggio Imperiale e sulla A14 Bari-Taranto tra Bari sud e Taranto Nord.