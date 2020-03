I nuovi Mercedes-Benz CLA 250e, CLA 250e Shooting Brake e GLA 250e ampliano le opzioni di propulsione dei modelli aggiungendo alla gamma un propulsore ibrido plug-in. Questi veicoli saranno disponibili in Europa questa primavera.

Tutti questi modelli combinano un motore a combustione da 1,3 litri e un motore elettrico con una potenza totale del sistema di 215 cavalli e 450 Newton-metri di coppia. L’unica scelta di cambio è un cambio a doppia frizione a otto marce. La batteria del sistema ibrido misura 15,6 kilowattora.

Per il CLA 250e, Mercedes stima un’autonomia WLTP da 60 a 69 km. Il CLA 250e Shooting Brake dovrebbe essere in grado di fare da 58 km a 68 km, e il GLA 250e farebbe da 53 km a 61 km.

Il pacchetto del sistema PHEV include il riposizionamento dello scarico e l’integrazione del serbatoio del carburante nello spazio di installazione dell’asse posteriore per aprire lo spazio necessario per il montaggio della batteria. Mercedes dice che questo layout consente “solo una riduzione minima” della capacità di carico posteriore.

Questi modelli ottengono il sistema Mercedes basato sul percorso che valuta i dati di navigazione e i limiti di velocità che modifica la modalità di guida elettrica per sfruttare al meglio la tecnologia ibrida. I conducenti possono anche forzare il sistema in una modalità di guida che dà priorità alla potenza elettrica, a meno che la persona non prema l’acceleratore abbastanza da far sì che il computer decida che il motore a combustione è necessario. La casa automobilistica stima che il 90% della guida di tutti i giorni può essere effettuata utilizzando esclusivamente l’energia elettrica.