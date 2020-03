Jorge Martinez, boss del team Aspar, condivide le decisioni prese da Dorna in merito al weekend di Losail.

Lo spagnolo Jorge Martínez “Aspar”, CEO del team Aspar che milita in Moto2 e Moto3, ha dichiarato di comprendere e condividere la decisione degli organizzatori di annullare il Gran Premio del Qatar in MotoGP. In un comunicato ufficiale, il team Aspar ha spiegato che è “in contatto con Dorna” e giustifica l’annullamento della gara: “È stata una decisione molto ponderata che rispettiamo e sosteniamo, poiché l’obiettivo principale è garantire la sicurezza dei lavoratori, piloti e spettatori che amano questo sport”.

Leggi anche —> MotoGP, cancellato il GP di Losail per coronavirus

Moto2 e Moto3 regolarmente in pista a Losail

Nel comunicato stampa si legge inoltre che “il team è ora in Qatar, dove si è trasferito mercoledì 26 febbraio scorso per disputare i test precampionato, e rimarrà lì fino all’8 marzo, giorno delle gare del Gran Premio del Qatar, poiché questa restrizione riguarda solo i viaggiatori che viaggiano in Qatar dal 1° marzo. Continueremo a seguire le raccomandazioni dei diversi governi dei paesi che ospitano la competizione e dell’organizzazione stessa”, ha affermato Aspar.

Le categorie Moto2 e Moto3 apriranno la stagione 2020 questo fine settimana sul circuito di Losail. Il team Aspar ha molta fiducia nei suoi alfieri Arón Canet (Speed ​​Up) in Moto2, e Albert Arenas (KTM), in Moto3, classificatisi tra i primi dieci delle rispettive categorie nell’ultimo test pre-campionato tenutosi dal 28 febbraio al 1° marzo. La Dorna ha annunciato la cancellazione della categoria MotoGP a causa delle restrizioni di viaggio imposte dalle autorità del Qatar dal Coronavirus, ma mantiene nel suo programma la celebrazione delle categorie Moto2 e Moto3. Del resto sono in ballo svariati milioni di euro, fra diritti televisivi, introiti pubblicitari e tassa degli organizzatori del GP del Qatar. A questo punto Carmelo Ezpeleta ha pensato sia meglio salvare il salvabile.