Il Gruppo Volkswagen chiude un 2019 di successi sul mercato mondiale. Ecco tutti i numeri del colosso tedesco.

Il Gruppo Volkswagen chiude un 2019 di successo. Aumenta il fatturato che tocca la soglia dei 16,8 miliardi di euro e l’utile operativo ante voci straordinarie ha raggiunto i 19,3 miliardi di Euro (17,1). Il numero di consegne è arrivato a circa 11 milioni di veicoli, con una crescita più sostenuta in Europa e Sud America. In lieve calo le consegne verso Nord America e Asia-Pacifico, secondo un trend generale del mercato.

Leggi anche -> Vendite Volkswagen 2019: la mappa delle consegne nel mondo

Il mercato del Gruppo Volkswagen

La quota di mercato del Gruppo è aumentata in quasi tutte le regioni. “Nel 2019 la nostra gamma di prodotti ha convinto molti Clienti, e ci ha permesso di rafforzare la nostra posizione in un mercato in generale contrazione” ha dichiarato Frank Witter, Membro del Consiglio di Amministrazione del Gruppo Volkswagen con responsabilità per Finanza e IT. “Abbiamo incrementato il fatturato e l’utile operativo del Gruppo, così come il flusso di cassa netto e la liquidità netta della Divisione Automotive. Ciò significa che finanziariamente continuiamo a essere molto solidi. Per il 2020 ci aspettiamo condizioni di mercato ancora una volta impegnative; perciò per raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi sarà necessario un grande impegno da parte dell’intero Gruppo”.

Il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio di Sorveglianza propongono un incremento del dividendo a 6,50 Euro (4,80) per azione ordinaria e a 6,56 Euro (4,86) per azione privilegiata. In salita anche l’utile ante imposte che arriva al 17,3%, attestandosi a 18,4 miliardi di Euro, e il margine operativo ante imposte è cresciuto fino al 7,3% (6,6%). In lieve calo, invece, il rapporto R&D (costi per ricerca e sviluppo rispetto al fatturato, espressi in percentuale) attestandosi al 6,7% (6,8%). Il rapporto fra capex e fatturato è rimasto stabile al 6,6% (6,6%).