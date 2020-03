L’anno scorso, Drako Motors ha stupito gli appassionati di motori a Pebble Beach con il suo ultimo modello, la Drako GTE. Adesso è arrivato il momento di scoprire qualcosa in più su quest’auto.

Armata di numeri di performance sopra le righe, l’hypercar completamente elettrica ha sfidato la categoria, seppur sbalorditiva, delle auto elettrificate in grado di sfidare anche le supercar alimentate a combustibile fossile.

La Drako GTE vanta quattro motori elettrici, uno per ogni ruota, che producono una potenza complessiva di 1.200 cavalli. Se questo numero non vi ha fatto sobbalzare sulla sedia, aspettate di sentire la sua coppia: 8.800 Nm.

Ora, quei numeri sono sicuramente incredibili, e non vi biasimeremo se aveste delle riserve su questa hypercar elettrica. Per fortuna, il veterano e leggendario collaudatore della Lamborghini, Valentino Balboni, si è cimentato con la Drako GTE per darci un’idea dell’abitacolo, mentre spingeva al limite l’auto al Thermal Club Raceway.

“La mia vita professionale è stata tutta incentrata sulla ricerca di soluzioni innovative per migliorare le prestazioni e il feeling del pilota al volante. Ora, dopo aver guidato la Drako GTE, sono entrato in un mondo completamente nuovo, con una potenza incredibile e un controllo incredibile”, ha detto Balboni.

Potete vedere il debutto in pista di Drako GTE nel video in calce a questa pagina.

“Tuttavia, è la sensazione di feeling che eleva la GTE al di sopra di qualsiasi auto GT che ho guidato. Mi piace molto il modo in cui quest’auto si trasforma e passa attraverso le curve: è qualcosa che non ho mai provato prima in un’auto di queste dimensioni. Non volevo fermarmi, è stato davvero avvincente e coinvolgente“, ha aggiunto.

Detto questo, la Drako GTE rimane promettente e cerca di rimanere fedele alla sua pretesa di sviluppare i suoi algoritmi di vettorializzazione della coppia al Nürburgring. Da notare che, secondo Drako, la GTE è in grado di regolare la coppia su ogni ruota oltre 1.000 volte al secondo.

Drako costruirà solo 25 modelli della GTE a 1,25 milioni di dollari ciascuno. Le consegne ai clienti dovrebbero iniziare quest’anno.