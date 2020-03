Cupra Formentor è il nuovo CUV ad alte prestazioni e design raffinato. Presentazione in video conferenza dopo l’annullamento del Salone di Ginevra 2020.

Cupra Formentor è un crossover ad alte prestazioni che rientra nel segmento in ascesa dei CUV. Prende il nome dal promontorio più incantevole e selvaggio dell’isola di Maiorca nelle Baleari, rispecchiando con il suo design le rocce scolpite dal vento del promontorio, per coniugare solidità alla raffinatezza di una coupè. Le consegne del nuovo crossover inizieranno nell’ultimo trimestre del 2020.

Interni della Cupra Formentor

Gli interni molto accoglienti sono degni del top di gamma. I passeggeri vengono avvolti da una luce proiettata verso il suolo, con dettagli in rame e inserti in alluminio scuro spazzolato. Sedili in pelle di colori Petrol Blue e Nero, plancia sospesa tra le luci a LED dove è incastonato uno schermo panoramico da 12”, con funzioni di navigazione online, offrendo così ai passeggeri una serie praticamente infinita di funzionalità e opzioni di connettività con un numero di pulsanti ridotto.

Motori disponibili

Due i propulsori disponibili al momento del lancio: il super sportivo 2.0 a benzina TSI turbocompresso da 310 CV e 400 Nm di coppia, con trazione integrale 4Drive, e il motore benzina 1.4 TSI da 150 CV, abbinato a un motore elettrico da 115 CV con batteria agli ioni di litio da 13 kWh, in grado di erogare una potenza complessiva di 245 CV e 400 Nm di coppia, assicurando un’autonomia di circa 50 km in modalità totalmente elettrica. Entrambe le motorizzazioni sono abbinate a un cambio DSG con doppia frizione.

Tecnologia e connettività

Sterzo progressivo e regolazione adattiva dell’assetto DCC permettono alla Cupra Formentor eccellenti condizioni di guida, permettendo al conducente di scegliere l’assetto desiderato, soprattutto in modalità di guida Individual. All’avanguardia anche il sistema di infotainment e connettività, che consentono a conducente e passeggeri di restare sempre connessi. E la gamma di sistemi di assistenza alla guida e di sicurezza, capace di assicurare una guida tra le più rilassanti e sicure del segmento. Tra le funzioni più importanti ricordiamo: Predictive Adaptive Cruise Control, Emergency Assist, Travel Assist, Side and Exit Assist.