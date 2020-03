Niccolò Antonelli dovrà essere operato alla spalla: al suo posto, nel Gran Premio del Qatar, con la Sic58 Squadra Corse correrà Josè Garcia

Comincia in salita la stagione 2020 del team Sic58 Squadra Corse. A differenza dei loro “fratelli maggiori” della MotoGP, infatti, i ragazzini della Moto3 inaugureranno regolarmente il campionato del mondo con il Gran Premio del Qatar. Per loro non sussistono problematiche di ingresso nell’Emirato, in quanto erano già presenti sul posto per gli ultimi giorni di test precampionato.

Ma un assente di peso, sulla griglia di partenza della classe inferiore, in effetti ci sarà: si tratta del nostro Niccolò Antonelli, costretto a sottoporsi ad un’operazione chirurgica per risolvere i postumi della caduta di cui era stato vittima nelle precedenti prove invernali in Spagna.

“La Sic58 Squadra Corse comunica che, in seguito all’incidente di Jerez de la Frontera, dove a Niccolò Antonelli era uscita la spalla, si è venuta a creare una nuova situazione e dopo un attento esame il professor Porcellini ha deciso di operarlo al più presto”, si legge nella nota stampa diramata dal team di Paolo Simoncelli.

Antonelli operato, lo sostituirà Garcia

La scuderia intitolata alla memoria dell’indimenticato campione Marco ha già deciso il nome del suo sostituto nella prima corsa della stagione: “A prendere il suo posto in Qatar ci sarà Josè Garcia, pilota che disputerà con noi il campionato Moto3 Junior ed ha già alle spalle un’esperienza Moto3 nel 2019, in sostituzione di un pilota infortunato”, prosegue il comunicato.

La Sic58 Squadra Corse conclude facendo gli auguri al suo giovane pilota italiano: “Siamo dispiaciuti dell’ennesimo incidente ma fiduciosi che Niccolò recupererà al più presto per tornare in sella più combattivo di sempre”.