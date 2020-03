Traffico in tempo reale su autostrade italiane alle ore 09:10 dell’1 marzo 2020 sulle tratte di Milano, Genova, Firenze, Roma, Napoli e altre città.

Nevicate sparse sulle Alpi orientali oltre gli 800 metri. Piogge sparse sull’alto Adriatico e il Centro Italia, cieli sereni o poco nuvolosi al Sud e sulle Isole maggiori. Dal pomeriggio-sera brevi fenomeni anche tra Basilicata e Calabria. Temperature massime comprese fra 9 e 13 gradi al Nord, tra 16 e 20 gradi sul resto della Penisola, mentre in Sicilia si toccheranno punte di 24 gradi.

Situazione autostradale aggiornata alle ore 09:10

Aosta

A5 Torino-Aosta-Monte Bianco (Km 143.4 – direzione: Monte Bianco) Tratto chiuso per lavori tra Courmayeur sud ed il traforo del Monte Bianco fino alle 18:00 del 30/04/2020.

Genova

A12 Genova-Livorno Pioggia tra Bivio A12/A7 Milano-Genova e Sestri Levante

A7 Milano-Serravalle-Genova Pioggia tra Serravalle Scrivia e Genova Sampierdarena.

Livorno

A12 Genova-Rosignano Pioggia tra Pisa Centro e Allacciamento SS1 Aurelia Sud/A12.

Firenze

A1 DIRETTISSIMA Pioggia tra Bivio A1-Variante e Aglio KM 255

A1 Bologna-Firenze Pioggia tra Bivio A1-Variante e Aglio KM 255

A1 Bologna-Firenze Pioggia tra Sasso Marconi e Calenzano.

Roma

A24 Roma-Teramo Vento forte tra Grande Raccordo Anulare e Castel Madama

A12 Roma-Civitavecchia-Tarquinia Vento forte tra Civitavecchia Nord e SS1 Aurelia.

Chieti

A25 Torano-Pescara Vento forte tra Bussi-Popoli e Chieti.

Napoli

Tangenziale Napoli (direzione: Pozzuoli) Divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 3,5 tonnellate tra Corso Malta e Fuorigrotta fino alle ore 23:00 del 13/03/2020 per lavori in corso.

A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) Divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7 tonnellate e mezzo tra Cava De’ Tirreni e Salerno, nelle due direzioni, fino alla mezzanotte del 30 Giugno 2020.