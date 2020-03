Lo Sky Racing Team VR46 chiude il test Moto2 di Losail con Luca Marini e Marco Bezzecchi in decima e dodicesima posizione.

Si chiude a Losail l’ultimo test IRTA precampionato di Moto2 e Moto3. Nella classe di mezzo Luca Marini e Marco Bezzecchi chiudono rispettivamente al decimo e diciassettesimo tempo. In Moto3, invece, 13esima e 20esima piazza per Celestino Vietti Ramus e Andrea Migno in Moto3.

Entrambe le squadre hanno lavorato sul long run in ottica gara, considerando che fra meno di una settimana il Motomondiale prenderà il via proprio in Qatar. Nella preseason ha mostrato buone prestazioni Marco Bezzecchi, deciso a migliorare il suo giro secco già dalle prove libere del venerdì. “Mi sento bene nel nuovo Team, con i nuovi compagni di squadra e sono contento di quanto fatto fino ad ora. In questa tre giorni di test non ci siamo concentrati sul time attack, ma abbiamo lavorato in ottica gara. La simulazione non è andata male, ma possiamo togliere ancora qualche decimo al passo. La prossima settimana, con la gomma della MotoGP, le condizioni dell’asfalto saranno differenti, ma possiamo fare bene”.

Luca Marini è deciso a fare una grande stagione Moto2, nella speranza di guadagnarsi un posto nella classe regina già dal prossimo anno. “Abbiamo fatto un bel lavoro durante tutte le sessioni di test, non solo in Qatar, e sono soddisfatto. La moto è molto simile a quella dello scorso anno e non ci sono stati stravolgimenti. Soprattutto qui, tantissimi piloti sono stati veloci, i gap sono ridotti e il livello è altissimo. Abbiamo fatto uno step in avanti con le gomme e anche il nuovo freno motore, se settato bene, potrà essere un punto di forza per riuscire ad essere competitivi.

Test Moto2, classifica combinata

1. Navarro, Speed Up, 1:58,520

2. Martin, Kalex, 1:58,655 + 0,135 sec

3. Gardner, Kalex, 1:58,664, + 0,144

4. Di Giannantonio, Speed Up, 1:58,831, + 0,311

5. Schrötter, Kalex, 1:58,928, + 0,408

6. Bastianini, Kalex, 1:58,953, + 0,433

7. Canet, Speed Up, 1:59,060, + 0,540

8. Bulega, Kalex, 1:59,062, + 0,542

9. Roberts, Kalex, 1:59,066, + 0,546

10. Marini, Kalex, 1:59,072, + 0,552

11. Vierge, Kalex, 1:59,092, + 0,572

12. Baldassarri, Kalex, 1:59,129, + 0,609

13. Lüthi, Kalex, 1:59,255, + 0,735

14. Pons, Kalex, 1:59,346, + 0,826

15. Syahrin, Speed Up, 1:59,377, + 0,857

16. Bendsneyder, NTS, 1:59,380, + 0,860

17. Bezzecchi, Kalex, 1:59,390, + 0,870

18. Nagashima, Kalex, 1:59,468, + 0,948

19. Garzo, Kalex, 1:59,545, + 1,025

20. Chantra, Kalex, 1:59,556, + 1,036

21. Fernandez, Kalex, 1:59,629, + 1,109

22. Manzi, MV Agusta, 1:59,738, + 1,218

23. Ramirez, Kalex, 1:59,764, + 1,244

24. Dalla Porta, Kalex, 1:59,885, + 1,365

25. Raffin, NTS, 1:59,914 min, + 1,394

26. Corsi, MV Agusta, 1:59,982, + 1,462

27. Dixon, Kalex, 2:00,130, + 1,610

28. Farid Izdihar, Kalex, 2:00,695, + 2,175

Marco Bezzecchi e Luca Marini a Losail