Archiviata la Gara 1 del sabato, la prima corsa Superbike della domenica in Australia è l’attesa Superpole Race. 10 giri nei quali i piloti possono spingere dall’inizio alla fine. Oggi sono sia Garrett Gerloff che Eugene Laverty a causa delle cadute avute nel corso del warmup. Il forfait di Leon Camier era noto già ieri, invece.

La vittoria a Phillip Island è andata a Jonathan Rea, che ha riscattato la caduta della prima manche. Sul traguardo ha battuto per pochi millesimi Toprak Razgatlioglu, Scott Redding e Alex Lowes. A punti anche Michael van der Mark, Tom Sykes, Loris Baz, Leon Haslam e Michael Ruben Rinaldi. Caduta per Alvaro Bautista a inizio gara. È stata una corsa veramente spettacolare.

La griglia di partenza è la stessa di Gara 1. Dunque Tom Sykes scattava dalla pole position, con Scott Redding e Jonathan Rea al suo fianco. Dietro Toprak Razgatlioglu, Leon Haslam e Michael van der Mark. Dalla quattordicesima casella Alvaro Bautista, dalla quindicesima Chaz Davies.

-10 giri – Allo start Rea si mette davanti, seguito da Razgatlioglu e Sykes. Seguono van der Mark, Baz e Redding. Poi Lowes, Fores, Bautista e Rinaldi a completare la top 10. Cade Caricasulo.

-9 – Redding ha passato van der Mark e Baz. L’olandese sembra avere un problema e perde posizioni. Cade Bautista!

-8 – Rea sempre in testa seguito da Razgatlioglu. Redding terzo, ha passato Sykes e ha fatto il giro più veloce. Anche Baz, van der Mark e Lowes superano il pilota BMW. Davies solo dodicesimo.

-7 – Nuovo giro veloce di Redding, che ha ripreso la coppia Rea-Razgatlioglu. Il pilota Ducati salta Toprak e poi tocca Johnny, è secondo. Baz quarto, con Lowes e van der Mark vicini.

-6 – Lowes e van der Mark infilano Baz. Pure Sykes passa il francese. Davies tredicesimo dietro Haslam.

-5 – Razgatlioglu alla curva 1 passa Redding, che successivamente si rimette al secondo posto dietro a Rea. Lowes si sta avvicinando ai tre. Buona ottava piazza per Rinaldi.

-4 – C’è un gruppetto di sette piloti davanti. Razgatlioglu supera Redding ed è secondo, invece van der Mark si porta quarto passando Lowes.

-3 – Lowes ripassa van der Mark, è nuovamente quarto. Baz sesto dopo aver sorpassato Sykes, i due hanno perso qualche metro rispetto ai primi cinque.

-2 – Rea sempre davanti, mentre Razgatlioglu e Redding lottano. Toprak passa Johnny e si mette in vetta, ma dura poco perché il cinque volte campione SBK ripassa successivamente.

-1- Razgatlioglu supera Rea alla 4, ma all’ultima curva il pilota Kawasaki ripassa e vince la volata contro Toprak, Redding e Lowes. Che Superpole Race!

🙌Welcome to #WorldSBK 2020!

This is incredible as @jonathanrea pips @toprak_tr54 and @Reddingpower in yet another ridiculously close finish!#AUSWorldSBK 🇦🇺 pic.twitter.com/g4PaeiyIA4

— WorldSBK (@WorldSBK) March 1, 2020