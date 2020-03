Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di domenica 1 marzo 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Ancora nevicate sparse sulle Alpi di confine oltre i 1000 metri, cieli poco nuvolosi sul resto d’Italia, con piogge in assorbimento sull’Italia centrale. Nelle ore serali precipitazioni residue in Friuli e in Calabria settentrionale. Temperature minime comprese fra 3 e 5 gradi al Nord, fra 9 e 11 gradi al Centro-Sud, mentre in Sicilia si attesteranno ancora valori oltre la media stagionale, con punte di 16 gradi.

Lunedì 2 marzo nuovo vortice ciclonico che investirà dapprima il Nordovest, in estensione anche sul Nordest nelle prime ore del mattino. Nevica sulla fascia alpina oltre gli 800 metri, anche a quote collinari nella provincia di Cuneo, Varese e in Trentino Alto Adige. Quota neve oltre i 1600 metri sull’Appennino centro-settentrionale. Piove anche al Centro, soprattutto sul settore tirrenico. In serata fenomeno in estensione anche al Sud Italia.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Lavori in corso in provincia di Genova. SUlla A26 Ge.Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce coda di 1 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone. In A10 Genova-Savona-Ventimiglia coda di 1 km tra Varazze e Arenzano per lavori.

Rallentamenti per pioggia sulla A13 Bologna-Padova tra Bivio A13/A14 Bologna-Taranto e Bivio A13/A4 Torino-Trieste. A Bologna si segnala un incidente in A1 Bologna-Firenze tra Sasso Marconi e Bivio A1/Racc. A14 BO Casalecchio che sta causando qualche rallentamento alla viabilità.

A Roma la pioggia causa rallentamenti sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo tra Grande Raccordo Anulare e Bivio A24/Tangenziale est RM e in A1 Diramazione Roma sud – GRA tra Bivio Diramaz. Roma sud/A1 MI-NA e Bivio Diramazione Roma sud/G.R.A.

Traffico a rilento per pioggia anche sulla A1 Firenze-Napoli tra Chiusi e Ceprano e in A1 Roma-Napoli tra Frosinone e Caianello.