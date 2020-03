Con molti eventi in tutto il mondo che sono stati rinviati o cancellati a causa della situazione sanitaria globale, i piani precedentemente stabiliti per i grandi annunci saranno in parte disattesi.

Nel caso dell’industria automobilistica, il Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra è sempre stato il luogo in cui fare grandi rivelazioni e anticipare ciò che verrà per i marchi automobilistici di tutto il mondo. Con la sua recente cancellazione, tuttavia, le tempistiche devono essere ancora una volta rimescolate. La McLaren lo sa, ma sembra che stia andando avanti con alcuni grandi annunci, senza l’enorme palco e la fanfara associata a uno dei più grandi saloni dell’anno.

McLaren ha annunciato che andrà avanti con una conferenza stampa alle 8:30 il 3 marzo 2020, presso il McLaren Technology Centre di Woking, Surrey, Regno Unito. La conferenza stampa sarà condotta dal CEO di McLaren Automotive, Mike Flewitt, e si concentrerà su ulteriori notizie di prodotto e aggiornamenti commerciali, nonché “al centro della rivelazione globale di una nuova sensazionale supercar McLaren“. La rivelazione suggerisce anche che la supercar in questione sarà il prossimo capitolo della storia della McLaren LT. È lecito supporre che questa sarà l’occasione perfetta per annunciare finalmente la McLaren 750LT, la versione a coda lunga della 720S, un’auto che è stata vista in giro per il Nürburgring anche se in forma mimetizzata. Aspettatevi la futura 750LT abbia quasi 740 cavalli da una versione del V8 biturbo da 4.0 litri della McLaren.

La conferenza stampa sarà anche trasmessa in streaming dal vivo. Inoltre, per chi è su Twitter o Facebook, è possibile seguire le notizie anche utilizzando l’hashtag #McLarenMotorshow.