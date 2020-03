Vincere una gara d’accelerazione per una Tesla non è certo una novità ma in questo video vedremo chi sarà la regina tra loro.

E’ già successo così tante volte in passato che ormai i veicoli elettrici sono i veri killer delle auto a combustibile fossile. Sia che si tratti della Model S o della Model 3, o anche della Model X crossover, le Tesla sono veloci, il che può essere attribuito alla loro erogazione istantanea della coppia.

Detto questo, c’è una questione scottante che probabilmente sta bruciando tra gli appassionati di drag race: Quale Tesla è la più veloce? Per fortuna, ‘CarWow‘ mette questi tre veicoli Tesla su una striscia di partenza.

Prima di iniziare a guardare il video in calce, confrontiamo prima i numeri. Tutte queste Tesla sono a trazione integrale con due motori che alimentano ogni asse. Le principali differenze tra queste vetture sono le loro uscite di potenza, i pesi e, beh, i prezzi.

Prima di tutto, la Model S Performance produce 825 cavalli e 1.300 Newton-metri di coppia, trascinando i suoi 2.241 chilogrammi di peso con eleganza. Il prezzo della Model S Performance è compreso tra quello della Model X P100D e quello della Model 3 Performance.

Nonostante la Model 3 Performance sia la più conveniente tra le tre, è anche la meno potente con i suoi 490 CV e 660 Nm di coppia. La Model 3 è la più leggera, puntando la bilancia a 1.847 kg.

Infine, la Model X P100D è il più costoso e il più pesante del gruppo con i suoi 2.487 kg. Tuttavia, i suoi doppi motori elettrici compensano lo svantaggio di peso con 795 CV e 1.140 Nm di coppia.

Con queste premesse, secondo voi, chi ha tagliato il traguardo per primo?