Max Verstappen si è concesso durante i test di ieri ad un simpatico siparietto con il collega Lando Norris dedicandogli un dito medio.

Max Verstappen si appresta a vivere una stagione importante. Il pilota olandese a settembre compirà 23 anni e si sente ormai pronto, dopo 5 stagioni in F1, per poter lottare per il titolo. Il driver della Red Bull nel 2019 ha dato prova di essere finalmente maturato disputando una stagione molto costante con 3 vittorie e diversi podi che gli hanno consentito di portare a casa la 3a piazza nella classifica iridata.

Verstappen però è ancora molto giovane e non disdegna di certo un po’ di goliardia di tanto in tanto. Proprio ieri si è reso protagonista di un curioso siparietto con Lando Norris. Il pilota della McLaren era al muretto della propria scuderia quando ad un certo punto è passato l’olandese, che dalla propria Red Bull gli ha dedicato il dito medio.

Momento goliardico tra Norris e Verstappen

A quel punto Norris guardando la TV, grazie ad un replay si è accorto del gestaccio e ha replicato anche lui con un dito medio, questa volta però verso il monitor visto che ormai Verstappen già era in pista a girare.

I due rappresentano sicuramente il futuro di questa F1 e probabilmente se le daranno di santa ragione durante le prossime stagioni. Il britannico dopo un buon primo anno punta a regalarsi il primo podio in carriera in questo 2020, forte di una McLaren che sembra stia progredendo finalmente.

Antonio Russo