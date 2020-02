Chaz Davies rammaricato per i risultati non soddisfacenti ottenuti in Superpole e Gara 1 Superbike a Phillip Island. Il pilota Aruba Ducati deve migliorare.

Chaz Davies deludente nella prima manche Superbike in Australia. Partito sedicesimo a causa di un Superpole disastrosa, ha chiuso ottavo al traguardo.

Nettamente perso il confronto con il suo compagno Scott Redding, arrivato terzo con oltre 11″ di vantaggio su di lui e vicinissimo alla vittoria. Il pilota gallese ha una Ducati Panigale V4 R molto competitiva e doveva sfruttarla meglio nelle qualifiche, dato che in gara la gestione delle gomme era fondamentale. Non si poteva spingere dall’inizio alla fine senza pensare un po’ agli pneumatici.

Superbike 2020, Davies vuole riscattarsi a Phillip Island

Davies al sito ufficiale Ducati ha commentato quanto successo oggi in Australia, non nascondendo il suo rammarico: «Purtroppo la posizione di partenza ha compromesso la gara. Non siamo riusciti in qualifica a sfruttare la gomma Q e dobbiamo capire come risolvere questo problema. Da metà gara il mio passo non era male, stavo girando con tempi vicini a quelli del gruppo di testa ma ovviamente il gap era troppo grande per poter provare a recuperare. Nella Superpole Race di domani sarà importante recuperare delle posizioni per poter partire in una condizione migliore».

Nella Superpole Race avrà solamente 10 giri a disposizione per risalire dalla diciassettesima casella della griglia. Per il pilota del team Aruba Racing sarebbe importante riuscire a chiudere nelle prime nove posizioni per prendere punti e partire nelle prime tre file in Gara 2. Un weekend sotto le aspettative finora, ma può ancora provare a fare qualcosa di buono.