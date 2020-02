Leon Camier costretto a dare forfait nella prima gara stagionale del World SBK 2020. Le condizioni della spalla non gli consentono l’uscita in pista.

Il Barni Racing Team deve iniziare a rilento la stagione 2020 del campionato del mondo di Superbike. Alla vigilia della prima gara stagionale comunica che, viste le condizioni fisiche del proprio pilota e dopo aver sentito anche il parere dei medici, ha deciso di rinunciare a correre nel round 1 a Phillip Island. Leon Camier risente ancora dei postumi dell’operazione ai legamenti della spalla sinistra subìta il 24 dicembre 2019 dopo l’infortunio durante i test di Aragon e, nonostante tutti gli sforzi fatti per recuperare ed essere presente all’apertura della stagione 2020, non sarà in pista neppure domani.

Un duro colpo sul morale del pilota britannico e sul team che era arrivato in Australia con buoni propositi. “Questa mattina Leon aveva ancora dolore dopo le prove di ieri e correre in queste condizioni era troppo pericoloso – ha detto il team manager Marco Barnabò -. Naturalmente siamo molto dispiaciuti perché essere qui è stato un grande sforzo per noi; quando Leon era tornato in pista a Portimao ero fiducioso che avrebbe potuto recuperare e, anche senza essere al 100%, credevo che correre non sarebbe stato un problema. Vista la situazione dopo le prove libere, però, abbiamo deciso di evitare qualunque possibilità di aggravare la situazione e lasciare che il pilota si ristabilisca al 100% per le prossime gare”.

Leon Camier non può che chiedere scusa all’intera squadra. “Sono davvero deluso di non poter correre e voglio scusarmi con tutta la squadra. Ho fatto di tutto per essere pronto per questo fine settimana, ma non è stato sufficiente. Ovviamente continuerò a lavorare per essere al 100% nella prossima gara, ma è una valutazione che dobbiamo fare di settimana in settimana. E’ stata una decisione difficile, ma per ora – ha concluso Leon Camier – abbiamo deciso che non correre era la cosa giusta da fare”.