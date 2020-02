Debutto in Superbike per il 23enne Federico Caricasulo. Il pilota Yamaha GRT coinvolto nell’incidente di Jonathan Rea, chiude 12° la gara-1.

A Phillip Island ha fatto il suo grande debutto in SBK il nostro connazionale Federico Caricasulo, ravennate classe 1996, che ha esordito con i colori della Yamaha GRT. All’inizio della giornata il team ha fatto buoni progressi con la configurazione della moto e i piloti erano fiduciosi di affrontare la loro prima Superpole in assoluto.

Caricasulo ha mostrato subito una buona prestazione pur non trovandosi a proprio agio con le gomme da qualifica, quindi non ha potuto approfittarne. Il compagno di squadra Gerloff è stato sfortunato perché la bandiera rossa è stata sventolata quando i suoi tempi sul giro stavano iniziando a migliorare. Il pilota italiano è partito dalla quarta fila ma è rimasto coinvolto in un incidente con Jonathan Rea all’inizio della gara e il contatto ha attivato il suo airbag che gli ha causato ulteriori difficoltà. Ha terminato la gara da dove è partito, in dodicesima posizione.

Leggi anche -> Superbike, la caduta di Jonathan Rea a Phillip Island (VIDEO)

“La gara di oggi è stata interessante. Ero molto curioso di sapere come sarebbe stata una vera gara di Superbike. Era molto diverso da quello a cui sono abituato. La gara mi ha aiutato a capire tante cose che sembrano diverse da ciò che vediamo dall’esterno – ha spiegato Federico Caricasulo -. Il piccolo incidente con Rea è finito bene, probabilmente avrei fatto la stessa cosa. L’unico problema era che ha attivato il mio airbag, quindi ho dovuto correre con esso, il che mi ha fatto perdere un po’ di tempo. Domani proverò a spingere di più nei primi 2-3 giri e ad essere più veloce giro per giro. Vorrei stare più vicino a quel gruppo in cui Sykes e Davies stavano guidando oggi”.