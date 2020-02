Michael van der Mark sfiora la vittoria a Phillip Island, ma all’ultimo giro deve cedere il primo podio stagionale del Mondiale di Superbike.

Il pilota ufficiale Yamaha Yamaha Michael van der Mark ha combattuto costantemente nel gruppo di testa nella prima gara del mondiale Superbike 2020 a Phillip Island, ma alla fine si è dovuto accontentare del 4° posto.

Un inizio di stagione stellare dopo la caduta di Jonathan Rea nelle fasi iniziali, che ha dato vita ad un’emozionante sfida a quattro, con entrambe le Yamaha protagoniste e il pilota olandese in testa per un giro. Alla fine Van der Mark ha dovuto fare i conti con l’usura delle gomme e cedere il podio agli avversari a Razgatlioglu, Lowes e Redding. “Un giro in meno e avrei potuto lottare per la vittoria”, ha dichiarato l’olandese della Yamaha. “In questa gara ho fatto tutto come avevamo programmato. Non volevamo allontanarci dalla testa, volevamo solo seguire gli altri in modo che la gomma non fosse distrutta. Purtroppo non ho avuto alcuna responsabilità nell’ultimo giro e soprattutto nelle ultime due curve sono uscito troppo lentamente dalle curve. La velocità massima della Yamaha è migliorata e non abbiamo più bolle sulle gomme, il che è molto positivo.”

Leggi anche -> Superbike, la caduta di Jonathan Rea a Phillip Island (VIDEO)

Il doppio podio Yamaha dimostra quanto sia cresciuta tecnicamente la R1, lasciando prevedere un Mondiale davvero esaltante per i colori di Iwata. “In passato la moto si è sempre mossa molto. Fortunatamente, siamo riusciti a migliorarla, la moto è più calma, il che significa che non riscaldiamo troppo la gomma. Penso che abbiamo fatto una gara fantastica e sono stato solo un po’ sfortunato nelle ultime due curve – ha concluso Van der Mark -. Sono stato in grado di attuare il nostro piano, ma alla fine della gara mancava qualcosa. Ovviamente sono deluso, ma siamo a solo un decimo di secondo dal vincitore e quest’anno possiamo lottare per la vittoria, che è meglio di prima”.